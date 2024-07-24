В «Новом Херсонесе» по эскизам Николая II воссоздали Музей христианства

30 июля в Крыму откроется музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес». За два дня до этого, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси, комплекс освятят священники Симферопольской и Крымской епархии.
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