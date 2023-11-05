Экс-футболист Кечинов заявил, что у Абаскаля конфликт с Соболевым

Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Кечинов в комментарии "Спорт-Экспрессу" поделился мнением о возможном конфликте главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и форварда команды Александра Соболева, который не вышел на поле в матче со столичным "Локомотивом".
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