Новая камера в Тушине зафиксирует нарушение ПДД на остановке трамваев

Штраф от 1500 рублей придёт в течение нескольких дней Первую в Москве камеру, которая фиксирует, что водитель не пропустил пассажиров при посадке в трамвай на остановке и высадке из него, установили перед трамвайной остановкой «Тушинская улица», возле дома 4, корп.