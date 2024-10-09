Стрельба на Северо-Западе Челябинска: неизвестные атаковали автомобиль

ЧП произошло на улице Братьев Кашириных.Чрезвычайное происшествие на "северке". Вечером 8 октября челябинцев напугали звуки стрельбы, раздавшиеся около остановки "Партизанская", что находится на одной из главных магистралей Калининского района, улице Братьев Кашириных.