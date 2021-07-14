Маргарита Юдина ищет омоновца Колю

Темы дняПолитикаМаргарита Юдина ищет омоновца Колю Правдоруб с ледорубом Кажется, мы скоро опять нарвемся на санкции. "С чего вдруг?" - спросите вы меня.Вернуться к статье3115НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПавел ЛазаревПонравилось!ВладимирХалявщица!МИР ИЛЛЮЗИЙа других тем точно нет?Александр ИвановДура, Дурой , а с амбициями, но сейчас не 90годы, кокда в политику лезло всякое дерьмо!!Альбина Колесниковавот совсем уже ,что не о чём говорить? как только об этой дуре.Александр Григоровэто шалава видимо добавки хочет ...Владимир ЛисуковДействительно, пишут ни о чём. А почему эта баба не хочет стать царицей Тамарой? Рылом не вышла и в царицы не прокатит? От царствия её жизнь превратилась бы в сказку. А санкциями российский народ не испугать, он постоянно живёт с внутренними санкциями, независимо от внешних.Владимир ЛисуковДействительно, пишут ни о чём. А почему эта баба не хочет стать царицей Тамарой? Рылом не вышла и в царицы не прокатит? От царствия её жизнь превратилась бы в сказку. А санкциями российский народ не испугать, он постоянно живёт с внутренними санкциями, независимо от внешних.Татьяна ЧайкаА лучше уж Владычицей морскою)))Вадим АбдурашитовТо есть - утопить её нахрен в луже!ХШХариман ШифонскийЖопа заскучала по сапогу. Коля, прийди! Ещё раз въе..(ударь).Дмитрий Соловьева ты на улице этого колю похвали - тебе и ..ударят раз так 100500Маринаа ударять вы будете? Смелый такой или совсем глупый?))) Я не про сопротивление полиции, я про то, что вы по какой-то непонятной причине уверены в своем мнении...а других спросить не хотите?ХШХариман ШифонскийА ты бабе своей тычь, соловей. Меня, в отличии от вас - критинойдов, в компании, которые гоняют ( и правильно делают) Коли, не тянет. Я с долбоящерами не тусуюсь. Так что и Коля по мою душу не придет.Дмитрий Соловьевзапотевшее забрало было поднято, и прилетело ей не в бедро, ВРЕШЬ как троцкий, а коля не хочет встречи, видимо не хочет "славы" огрестиМихаил АбросимовА куда ей прилетело? Прям как в анекдоте. Увидел внучок голую бабушку, ткнул ей в мохнаткина и спросил.. - бабушка, это что?.. - эээ.. аа.. а это, внучок, меня казак шашкой рубанул в 1917-м году... - здорово, прям по пицде..Кремлебот ПутинаКуда ей прилетело, показано было множество раз. Иное утверждают либо "борцуны с рЫжЫмом", либо слепые от рождения.Маринаа он вообще два в одном))))Андрей СедойБестолочь сочинила, и все обсуждаютСергей ФедотовА у меня до сих пор вопрос - КАКОГО ХРЕНА эта дура полезла туда? Это всё равно, что выйти на ринг, где ведут бой бойцы-тяжеловесы и в припадке человеколюбия полезть их разнимать. Оно, конечно так, бить женщин нельзя, нехорошо это. Но, нельзя и отрицать, прилетело дуре заслужено. Боец выполнял приказ, у него рефлексы.ВладленПравильно. Вместо головы. Одни рефлексы!!!МаринаА что не так с головой? Все делалось правильно! А если вы боитесь за себя, то совет очень простой - не лезьте куда не надо и вам точно не прилетит! Ну а уж коли влезли...то тогда и огребайте!!!ВладленИзвините .Я не знаю что не так с головой у карателей. И как это достигнуто!!!Вадим АбдурашитовЗа участие в нападении на сотрудника полиции её давно уже надо было посадить на нары! А мы здесь обсуждаем эту придурошную!Valentina Fortunadat po bashke,tcto by zabylai kolju i mitingi.Александр СивакСмешная тетка))) На Нонну Мордюкову, внешне смахивает. Ну а что, персонаж, можно кино снять. Кинокомедию конечно же)))Artem Воробьевhttps://video.mirtesen.ru/videos/personal/2048444АнГри Жодин в один на лицо с писательницей алексиевич, сестры ...Валерий ВорожищевДля чего суку иудину рекламировать?николай лаврухинНа власть, да и на себя посмотрите. Так Юдина несравненно выигрывает!WWaleryУ нее есть дети... она с ними дома бывает, общается? И зачем она вышла навстречу полицейским, выполняющими свою работу? Пусть едет в америку и там покачает права полиции, дура. И кто ей купил билет на автобус из Луги на митинг, если дома как она говорит - хлеба нет?Комментировать
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