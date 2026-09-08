Русская весна
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Русская весна

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Настя Каменских: От мовы у меня резко "выскочила киста" и врач срочно посоветовал психиатра (ВИДЕО)

Настя Каменских: От мовы у меня резко "выскочила киста" и врач срочно посоветовал психиатра (ВИДЕО)

Настя Каменских: От мовы у меня резко «выскочила киста», и врач срочно посоветовал вернуться на русский, так как тело «не воспринимает украинский».

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