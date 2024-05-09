Руководитель следственного управления в канун Дня Победы навестил ветерана Великой Отечественной войны

Руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Константинович Маслов в преддверии 9 Мая побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Каспировича Бориса Михайловича и поздравил его с наступающим Днём Победы.