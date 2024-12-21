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Украина атаковала жилые кварталы Казани БПЛА-камикадзе «Лютый»

Украина атаковала жилые кварталы Казани БПЛА-камикадзе «Лютый»

Утром 21 декабря ВСУ совершили очередное нападение на территорию России при помощи ударных беспилотников.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Долго еще будут эти хохложопые ублюдки бить по российским городам? Не пора ли наконец ударить по усраинской верхушке?!!!
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20 час.

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