В Хабаровске вооруженный преступник ограбил банк

В Хабаровске произошло разбойное нападение на отделение банка на улице Краснореченской 6 марта. Неизвестный мужчина, угрожая сотрудникам предметом, похожим на оружие, потребовал передать ему 1,1 миллиона рублей.
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