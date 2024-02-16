МВД РФ объявило в розыск редактора издания DOXA* Марию Меньшикову

МВД России опубликовало информацию о розыске Марии Меньшиковой, редактора издания DOXA*. Уточняется, что это издание признанно в России иноагентом и нежелательной организацией, и уже неоднократно привлекало внимание правоохранительных органов.
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