How Far Is Far? From Price Distance to Standardized RSI Gold Futures COMEX_DL:GC1! AdaptiveRSI Suppose someone tells you: The current price is 30% above its 200-day moving average.
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