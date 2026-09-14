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How Far Is Far? From Price Distance to Standardized RSI

How Far Is Far? From Price Distance to Standardized RSI

How Far Is Far? From Price Distance to Standardized RSI Gold Futures COMEX_DL:GC1! AdaptiveRSI Suppose someone tells you: The current price is 30% above its 200-day moving average.

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