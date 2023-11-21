К чему Майя Санду призвала все страны Евросоюза

Президент Молдовы Майя Санду призвала все государства-члены Евросоюза единогласно поддержать начало переговоров о вступлении Молдовы и Украины в состав ЕС на заседании Европейского совета в следующем месяце в Брюсселе.
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