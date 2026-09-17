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Газета.ру

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Матери-героини в России начнут автоматически получать 1 млн рублей с 2027 года

Матери-героини в России начнут автоматически получать 1 млн рублей с 2027 года

Россиянки, удостоенные звания «Мать-героиня», с 1 января 2027 года начнут автоматически получать разовую выплату в размере 1 млн рублей.

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