На Орловскую область надвигается сентябрьская гроза

В Орловской области ожидаются неблагоприятные метеоявления. По прогнозу Орловского центра гидрометцентра, уже сегодня вечером в регионе ожидается гроза и ветер с порывами до 18 м/с.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Большая стая «мат...
- Большая стая «мат...
- С Молодой орловец р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым