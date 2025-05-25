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  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Летняя свадьба 2025: модные тренды и советы стилиста для невест

Летняя свадьба 2025: модные тренды и советы стилиста для невест

Unsplash Свадьба летом — это всегда игра света, воздуха и ткани. Это сезон, когда можно позволить себе чуть больше, чем обычно — не просто традиционные открытые плечи, а еще и необычный цвет, интересный аксессуар на голову и перчатки контрастного оттенка.

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