Новосибирских врачей командировали в военный госпиталь Беловодского района

Во время командировки в ЛНР новосибирские врачи получают повышенную заработную плату.Глава Минздрава Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, что три врача из местных больниц отправились в командировку.
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