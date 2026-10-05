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Платежный проект А7 возглавил выходец из российских IKEA и American Express — FT

Британский специалист по платежам Майкл Дональд, ранее руководивший маркетингом и стратегией продаж IKEA в России и развитием сети приема карт American Express в стране, фигурирует в изученном Financial Times протоколе как глава кыргызстанской государственной платежной платформы VexPay.

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