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Порядок, государство

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"Разразится паника": Японию ждут большие перемены. США больше не гарант

"Разразится паника": Японию ждут большие перемены. США больше не гарант

Токио нельзя полностью полагаться на Вашингтон, утверждает Ю Коидзуми в комментарии Courrier Japon. Аналитик считает, что Японии необходимо быть готовой к сокращению военного присутствия США в Азии и по-новому обеспечивать собственную безопасность.

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