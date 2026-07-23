"Разразится паника": Японию ждут большие перемены. США больше не гарант

Токио нельзя полностью полагаться на Вашингтон, утверждает Ю Коидзуми в комментарии Courrier Japon. Аналитик считает, что Японии необходимо быть готовой к сокращению военного присутствия США в Азии и по-новому обеспечивать собственную безопасность.
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