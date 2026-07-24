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Jeep призвал автовладельцев прекратить эксплуатацию двух моделей

Jeep призвал автовладельцев прекратить эксплуатацию двух моделей

Jeep призвал автовладельцев прекратить эксплуатацию двух моделей. Проблема касается внедорожников Wrangler и Gladiator, выпущенных с 10 по 16 ноября 2025 года и оснащенных определенными стальными дисками поставщика Maxion Wheels, пишет Carscoops.

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