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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журова о фехтовании: «Показательный пример, когда спортсмены допущены без ограничений. Нет никаких проблем ни с безопасностью, ни с чем-то еще»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова  назвала показательным примером допуск российских фехтовальщиков.

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