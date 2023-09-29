Озвучена зарплата водителей скорой медицинской помощи в Приморье

В Приморском крае водители скорой медицинской помощи зарабатывают в среднем 47 тыс. руб., сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные Минздрава РФ о средних зарплатах водителей скорой медицинской помощи за 2022 год, опубликованные депутатом Госдумы Алексеем Куринным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии