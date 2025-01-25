В 2024 году в Республике Адыгея обновили более 50 км дорог

В 2024 году в Республике Адыгея по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» обновлено 18 участков региональных автомобильных дорог общей протяженностью 48,8 км, 1 мостовое сооружение, 4 участка улично-дорожной сети в Майкопской городской агломерации и столько же в Яблоновской.