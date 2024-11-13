❌В Симферополе с 15 ноября перекроют «Горбатый мост» Как ранее стало известно «Крым 24», движение по мосту закроют до августа 2025 года.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❌В Симферополе с 15 ноября перекроют «Горбатый мост» Как ранее стало известно «Крым 24», движение по мосту закроют до августа 2025 года.