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Сын губернатора Паслера подписал контракт с канадской хоккейной командой

Сын губернатора Паслера подписал контракт с канадской хоккейной командой

18-летний российский защитник Денис Паслер подписал контракт с клубом Западной хоккейной лиги (WHL) «Медисин-Хат Тайгерс», сообщается на официальном сайте канадской команды.

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