НАТО или не НАТО: какой выбор сделает Армения

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Армении Никол Пашинян Stepan Poghosyan/Photolure via APВчера 694 прочитали Нарек Галстян — о стремлениях армянских властей углублять отношения с Североатлантическим альянсом Прошло всего полгода с момента последнего обострения в Нагорном Карабахе, в результате которого Армения окончательно утратила контроль над регионом, и все эти полгода власти республики как будто хотят еще больше усугубить ситуацию.