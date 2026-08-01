А это уже в работе вояки из Тернопольского ТЦК. Вытащили мужика из автомашины NISSAN (причем автомашина так и осталась стоять открытой), и увезли в долгое и увлекательное путешествие.
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А это уже в работе вояки из Тернопольского ТЦК. Вытащили мужика из автомашины NISSAN (причем автомашина так и осталась стоять открытой), и увезли в долгое и увлекательное путешествие.
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