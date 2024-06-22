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  • Виктор Галкин
    Хоть чем то проебалты, порадовали)Ценный трофей - р...
  • Светлана Зуева
    Бля,безуглая экспердшшшаааа......сама пусть прется на фронт и там командует,овца тупорылая.Движение вглубь о...

С передовой бойцы озвучили свой главный запрос командованию: "Где ротация?"

С передовой бойцы озвучили свой главный запрос командованию: "Где ротация?"

Многие блогеры и военкоры недовольны текущей ситуацией с ротацией кадров. С передовой бойцы озвучили свой главный запрос командованию: "Где ротация?"Недавно министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал военный городок 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

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