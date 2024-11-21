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Глава ЛНР назвал удар России по ОПК Украины «Орешником» ответом сильной страны

Глава ЛНР назвал удар России по ОПК Украины «Орешником» ответом сильной страны

Удар России баллистической ракетой «Орешник» по оборонно-промышленному комплексу Украины является ответом независимой и сильной страны на постоянные атаки врага и на агрессию против мирных российских городов и сел.

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