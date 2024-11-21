Глава ЛНР назвал удар России по ОПК Украины «Орешником» ответом сильной страны

Удар России баллистической ракетой «Орешник» по оборонно-промышленному комплексу Украины является ответом независимой и сильной страны на постоянные атаки врага и на агрессию против мирных российских городов и сел.
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