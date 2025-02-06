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Марко Рубио бойкотирует саммит G20 из-за политики ЮАР

Марко Рубио бойкотирует саммит G20 из-за политики ЮАР

Госсекретарь США Марко Рубио отказался от участия в саммите G20 в Йоханнесбурге, критикуя политику ЮАР за экспроприацию собственности и антиамериканизм.

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