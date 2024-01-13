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Пекин отреагировал на результаты президентских выборов на Тайване

Пекин отреагировал на результаты президентских выборов на Тайване

Власти материкового Китая пообещали не допустить независимости Тайваня. Таким образом Пекин отреагировал на результаты президентских выборов на острове, победу на которых одержал представитель правящей партии Лай Циндэ.

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