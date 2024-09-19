Кадыров сообщил, что илон Маск удаленно отключил отправленный на СВО Cybertruck

Бизнесмен «удаленно отключил кибертрак» Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американский миллиардер Илон Маск отключил электропикап Cybertruck, который ранее был отправлен в зону специальной военной операции.
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