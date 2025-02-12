Как появились деньги на самом деле? От бронзового топора к биткоину – всё началось с дальней торговли?

Как появились деньги? Этот вопрос волнует экономистов и историков уже не одно столетие. Традиционные теории, объясняющие возникновение денежной системы, чаще всего фокусируются на двух основных подходах: товарном и харталистском.
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