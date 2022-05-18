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Решающее заседание рабочей группы по формату РПЛ-2022/23 пройдет 23 мая

Стало известно, когда определится формат РПЛ в сезоне-2022/23. Во вторник совещание в РФС (участвовали представители федерации, РПЛ, Олимп-ФНЛ) завершилось тем, что стороны обсудили три потенциальных формата будущего чемпионата.

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