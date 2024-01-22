Катастрофа Ганы, позор Кот-д’Ивуара и спасение Египта! На Кубке Африки завершились матчи в двух группах

22 января в Кот-д’Ивуаре финишировали групповые соревнования в квартетах A и B. В группе А после двух туров таблицу неожиданно возглавляла сборная Экваториальной Гвинеи благодаря победе над командой Гвинеи-Бисау (4:2) и ничьей с Нигерией.
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