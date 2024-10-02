ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Не хватает рабочих рук на предприятиях? А вы видели на предприятиях хотя бы одного чёрного мигранта за станком? Я не ...О мигрантах и тех...
  • ВераВерная
    Ой, да пусть они там сами разбираются. Школа, директор, родительница-провокаторша, сынок её обоссавшийся или выдумавш...Права мама или уч...

Это как понимать? Прозрачные двери в туалетах установили в одной из гимназий в Екатеринбурге

Это как понимать? Прозрачные двери в туалетах установили в одной из гимназий в Екатеринбурге

Avia.pro - СМИ Вот оно — великое достижение цивилизации! Век высоких технологий и тонкой социальной инженерии, друзья! Прозрачные двери в школьных туалетах — это не просто новшество, это настоящий прорыв, способный затмить собой все великие изобретения человечества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ДФ
Дмитрий Филатов
Ну вот что это, а? Ну я даже не знаю, как это охарактеризовать.... Это полный дурдом!
Ответить
16 час.
Ина Куликова
Много ли преподавателей-мужчин видели в современной школе? В той, где я работала, их бъло 8
Ответить
3 час.
Ина Куликова
Факт, не хватит на всех.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх