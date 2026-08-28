FDA Approves 3 New COVID-19 Vaccines Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, The Food and Drug Administration on Aug.
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