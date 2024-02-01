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Несекретные материалы

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Правительство Олафа Шольца обвинили в ненависти к немцам

Правительство Олафа Шольца обвинили в ненависти к немцам

ФРГ сейчас переживает тяжелую рецессию. С таким откровением в бундестаге выступила председатель фракции партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
ВСЁ В ВАШИХ РУКАХ ИМПИЧМЕНТ И ВСЕ ДЕЛА
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15 час.
Марина Петрова
Сами немцы должны навести у себя в стране порядок. Если не хотят убирать этого недоумка, значит им  нравится так жить. Это их выбор.
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15 час.
Владимир Нелюбин
Поддерживаю...
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14 час.

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