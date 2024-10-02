Челябинская область сохраняет долговую устойчивость

Южный Урал сохранил свое место в группе российских регионов с высокой долговой устойчивостью. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства финансов Челябинской области, Минфин России подтвердил долговую стабильность региона.
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