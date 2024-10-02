РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ded
    Ахтор ты вообще хоть знаешь от чего зависит цена Доллара или евро к рублю . Почитай хотя бы основы между народной тор...Рубль опять ослаб...
  • Валентина
    Это точно! Мой отец - участник ВОВ и другие, например, легендарная защитница Сталинграда, участница Прохоровского сра...Путин отказался г...
  • Валентина
    Почему до сих пор не дана оценка, не преданы суду все предатели и внутренние враги, которые по указке США уничтожили ...Путин отказался г...

Челябинская область сохраняет долговую устойчивость

Челябинская область сохраняет долговую устойчивость

Южный Урал сохранил свое место в группе российских регионов с высокой долговой устойчивостью. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства финансов Челябинской области, Минфин России подтвердил долговую стабильность региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх