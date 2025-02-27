НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рязанские новости

1 подписчик

В Рязанской области объявлен тендер на строительство моста-дублера через Оку

В Рязанской области объявлен тендер на строительство моста-дублера через Оку

ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области» объявило тендер на строительство мостового перехода через реку Ока от автодороги Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово до автомобильной дороги Рязань (от села Шумашь) - Спасск-Рязанский - Ижевское - Лакаш в Рязанском районе Рязанской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх