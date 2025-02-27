В Рязанской области объявлен тендер на строительство моста-дублера через Оку

ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области» объявило тендер на строительство мостового перехода через реку Ока от автодороги Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово до автомобильной дороги Рязань (от села Шумашь) - Спасск-Рязанский - Ижевское - Лакаш в Рязанском районе Рязанской области.