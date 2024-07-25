Байден: США будут вместе с коалицией поддерживать Украину и бороться с РФ

США вместе с коалицией других государств продолжат поддерживать Украину и бороться с Россией. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в обращении к нации, которое посвящено его выходу из президентской гонки.
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