В Москве почтили память жертв терактов

Акции памяти жертв терактов состоялись в Москве в четверг, 3 сентября, сообщает РИА Новости. Собравшиеся возложили цветы и провели минуту молчания у Театрального центра на Дубровке, гостиницы «Националь», станции метро «Рижская» и дома № 19 на улице Гурьянова.
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