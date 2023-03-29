Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    а каким местом камуноиды относят себя к Илье Муромецу, князю Владимиру, Алеше Поповичу? ...или они тоже камунизды, по...Депутат КПРФ Обух...
  • Борис
    Всем нужен отдых и даже таким бойцам. Без отдыха побед не одержать, передышки нужны обязательно. Будут новые бои, буд...Рахмонов о дальне...
  • Леонид
    Посмотрим кто кого. Будет у них время и возможность показать кто сильнее и лучше. Я для этого уже UFC Fight Pass опл...Саид Нурмагомедов...

Тарасенко забил «Коламбусу», прервав серию без голов из 4 игр. У него 6+9 в 23 матчах за «Рейнджерс»

Тарасенко забил «Коламбусу», прервав серию без голов из 4 игр. У него 6+9 в 23 матчах за «Рейнджерс»

Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче с «Коламбусом» (6:2). Форвард набрал 15-е (6+9) очко в 23 играх чемпионата НХЛ за «Рейнджерс» после обмена из «Сент-Луиса», прервав 4-матчевую безголевую серию.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх