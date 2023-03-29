Тарасенко забил «Коламбусу», прервав серию без голов из 4 игр. У него 6+9 в 23 матчах за «Рейнджерс»

Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче с «Коламбусом» (6:2). Форвард набрал 15-е (6+9) очко в 23 играх чемпионата НХЛ за «Рейнджерс» после обмена из «Сент-Луиса», прервав 4-матчевую безголевую серию.
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