Итоги деятельности свердловского Уполномоченного обсуждены с деловым сообществом

8 февраля 2024 года в креативном кластере «ДОМНА» г. Екатеринбурга в ходе расширенного заседания Общественного экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области состоялось публичное обсуждение основных результатов деятельности Уполномоченного в 2023 году и предложений о совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской деятельности.