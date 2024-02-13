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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Итоги деятельности свердловского Уполномоченного обсуждены с деловым сообществом

8 февраля 2024 года в креативном кластере «ДОМНА» г. Екатеринбурга в ходе расширенного заседания Общественного экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области состоялось публичное обсуждение основных результатов деятельности Уполномоченного в 2023 году и предложений о совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской деятельности.

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