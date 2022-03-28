По материалам, собранным следователями полиции, жительница Мордовии осуждена за мошенничество

Собранные Следственным отделом ОП № 3 УМВД России по го Саранск доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 52-летней жительницы Саранска, признанной виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ст.
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