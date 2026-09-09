Li i9 станет самым большим электрокроссовером в семействе[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Прошлым летом китайская компания Li Auto вывела на рынок свой первый электрический кроссовер i8, а осенью того же года к нему присоединился чуть более компактный i6.
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