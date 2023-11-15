Автобан Караганда – Балхаш обещают сдать в следующем году

Строительство автобана Караганда – Балхаш все еще не закончено. По информации акима Карагандинской области, к концу этого года компания «КазАвтоЖол» предоставит проезд на всей территории дороги, однако полное завершение всех строительных работ ожидается только в 2024 году, - со ссылкой на Ермаганбета Булекпаева сообщает корреспондент ekaraganda.