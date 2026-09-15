В Бондарском округе заявили производственные проекты на 391 миллион рублей

Общество, сегодня, 16:02 Фото: Официальный телеграм-канал главы Тамбовской области Евгения Первышова Читайте также: После проверки 40 тысяч объектов Тамбов рассчитывает получить ещё 12 миллионов рублей (сегодня, 15:04) Ресторан «Чико» в Тамбове закроется после полутора лет работы (сегодня, 14:42) Индюшиную ферму в Староюрьевском округе продают почти за 200 миллионов рублей (сегодня, 14:04) В муниципалитете собираются построить сыроварню и запустить производство удобрений, сорбентов и косметической продукции.