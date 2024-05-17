Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Он надежный человек. Не трогайте его!": В Госдуме так атаковали Силуанова, что за него пришлось вступиться Володину

"Он надежный человек. Не трогайте его!": В Госдуме так атаковали Силуанова, что за него пришлось вступиться Володину

Интересная жизнь с Vera Star Фото: solidarnost.org Вчера на должность министра финансов был утвержден Антон Силуанов.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Сталин не балансировал !  Он проводил свою концептуальную - глобальную - общемировую  Суверенную политику !   Для этого у него была опора - армия идейных Большевиков !!!                                                    Большевиков скосила ВОВ-на , они первыми шли на бой.  Наверх всплыли тыловые крысы - приспособленцы , каръеристы , недобитки троцкисты коммунисты !       В 1952 году  , переименовав ВКП(Б) в КПСС  , Сталин зафиксировал что Большевиков не стало.                    А просочившиеся во власть и окрепшие  троцкисты   убили самого Сталин , захватили власть , установили абсолютную власть ЦК КПСС  и повели страну тропой к вакханалии 90-х , демонтируя Сталинский социализм , ее основы ... !                                                                                                                      У Путина такой армии  Большевиков  нет , суверенитета страны пока нет , и он вынужден балансировать , играя на интересах кланов и крупной буржуазии(хозяина страны).             Его обязанность как президента -  стоять на страже насаженной победителем - буржуазией  системы госустройства - как гарант конституции(антистрановой , антинародной ) !                                      Окружение в основе - враги России и враги народа !                      У Путина нет прав вести внутреннюю политику (запрещено конституцией) !         И для этого он вынужден  проводить необходимую внешнюю политику  и создавая условия извне , продавливать в стране внутреннюю политику !            Если напрямую - у него нет для этого своей армии поддержки  и  это было бы нарушением законов РФ и насаженных прозападной буржуазией правил игры , за что его можно было бы судить по законам РФ(если расклад сил наверху  позволил бы его арестовать ... , он же  как гарант конституции - обязан охранять а не ломать буржуазную паразитическую систему )  !                                              Единственная опора - народ  недееспособен !                                    Путин предлагает населению перехватывать власть у существующей СИСТЕМЫ госустройства , указывает для этого  методы и технологии - шагать мирно в народовластие , обещает поддержку пока он  на должности ... , УВЫ , население даже не слышит этого !   Зомби  , инфантильны , отуплены ..... .  Значит и далее , жизнь населения абсолютно будет  зависеть от Путина , какой расклад сил  он сможет обеспечить в верхушке власти ... , а чиновники - слуги народа , будут и далее пока пасти овечек - своего хозяина НАРОД !              Убери его ,  окружение сдаст с потрохами страну  западу (и запад не упустит шанс окончательно придушить РУСЬ !) !       Во власти , в армии ... на 85 % еще холопы запада сидят - прозападники да власовщина(Мавзолей и в этом году задрапировали !)   +  к ним олигархат , кланы , либерастия , самоназванная элитка ... готовые лизать задницу  импортным хозяевам !                                           Никого другого , кто бы проявился   заботой о народе , на горизонте    днем с огнем не видать пока , не проявляются !                   Одни  шавки приспособленцы на обслуживании буржуазии  и готовые расстелиться перед западом и лизать им сапоги  !          Прослеживается все по их действиям и поступкам !          Гарантии своего паразитирования , своей целостности они видят только в поддержке запада  и служении западу  и для них солнце всходит на западе ! Не понимая , что если России не станет , всех этих своих шавок в России запад  и придушит своими же руками !  Они нужны только  на текущие цели  развалить Россию , а далее  их  зачистят  под корень !
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4 час.
vitaliy tabachenkov
Тогда же был введен и налог на самозанятых, большинство из которых это репетиторы, нянечки, сиделки, таксисты — то есть явно не богатеи. Это что я прочел? Не богатеи? Чел знает часовой тариф перечисленной обслуги?
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3 час.
сергей максимов
За такую работу &quot;людей&quot; переводят в разряд &quot;иногентом&quot; ! Вот с Володиным и Силуановым что то тянут! Пора уже !
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2 час.

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