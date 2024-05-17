"Он надежный человек. Не трогайте его!": В Госдуме так атаковали Силуанова, что за него пришлось вступиться Володину

МГ

Малик Гумеров

Сталин не балансировал ! Он проводил свою концептуальную - глобальную - общемировую Суверенную политику ! Для этого у него была опора - армия идейных Большевиков !!! Большевиков скосила ВОВ-на , они первыми шли на бой. Наверх всплыли тыловые крысы - приспособленцы , каръеристы , недобитки троцкисты коммунисты ! В 1952 году , переименовав ВКП(Б) в КПСС , Сталин зафиксировал что Большевиков не стало. А просочившиеся во власть и окрепшие троцкисты убили самого Сталин , захватили власть , установили абсолютную власть ЦК КПСС и повели страну тропой к вакханалии 90-х , демонтируя Сталинский социализм , ее основы ... ! У Путина такой армии Большевиков нет , суверенитета страны пока нет , и он вынужден балансировать , играя на интересах кланов и крупной буржуазии(хозяина страны). Его обязанность как президента - стоять на страже насаженной победителем - буржуазией системы госустройства - как гарант конституции(антистрановой , антинародной ) ! Окружение в основе - враги России и враги народа ! У Путина нет прав вести внутреннюю политику (запрещено конституцией) ! И для этого он вынужден проводить необходимую внешнюю политику и создавая условия извне , продавливать в стране внутреннюю политику ! Если напрямую - у него нет для этого своей армии поддержки и это было бы нарушением законов РФ и насаженных прозападной буржуазией правил игры , за что его можно было бы судить по законам РФ(если расклад сил наверху позволил бы его арестовать ... , он же как гарант конституции - обязан охранять а не ломать буржуазную паразитическую систему ) ! Единственная опора - народ недееспособен ! Путин предлагает населению перехватывать власть у существующей СИСТЕМЫ госустройства , указывает для этого методы и технологии - шагать мирно в народовластие , обещает поддержку пока он на должности ... , УВЫ , население даже не слышит этого ! Зомби , инфантильны , отуплены ..... . Значит и далее , жизнь населения абсолютно будет зависеть от Путина , какой расклад сил он сможет обеспечить в верхушке власти ... , а чиновники - слуги народа , будут и далее пока пасти овечек - своего хозяина НАРОД ! Убери его , окружение сдаст с потрохами страну западу (и запад не упустит шанс окончательно придушить РУСЬ !) ! Во власти , в армии ... на 85 % еще холопы запада сидят - прозападники да власовщина(Мавзолей и в этом году задрапировали !) + к ним олигархат , кланы , либерастия , самоназванная элитка ... готовые лизать задницу импортным хозяевам ! Никого другого , кто бы проявился заботой о народе , на горизонте днем с огнем не видать пока , не проявляются ! Одни шавки приспособленцы на обслуживании буржуазии и готовые расстелиться перед западом и лизать им сапоги ! Прослеживается все по их действиям и поступкам ! Гарантии своего паразитирования , своей целостности они видят только в поддержке запада и служении западу и для них солнце всходит на западе ! Не понимая , что если России не станет , всех этих своих шавок в России запад и придушит своими же руками ! Они нужны только на текущие цели развалить Россию , а далее их зачистят под корень !