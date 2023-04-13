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Поддержавший СВО Михаил Пореченков рассказал о своем отношении к уехавшим из страны артистам

Поддержавший СВО Михаил Пореченков рассказал о своем отношении к уехавшим из страны артистам

Актер Михаил Пореченков рассказал о своем отношении к россиянам, которые покинули страну. Он уверен, что среди соотечественников есть те, кто просто испугался.

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