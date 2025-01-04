Консейсау о 2:1 с «Юве»: «Милан» заслужил победу игрой во 2-м тайме. Но мы еще ничего не сделали – нужно подготовиться к матчу с «Интером»

«Милан» выиграл матч 1/2 финала Суперкубка Италии. «Мы заслужили победу игрой во втором тайме, тогда как в первом я увидел «Милан» образца 2-3-недельной давности: нерешительность в обороне, плохая игра с мячом из-за усталости и несвоевременный прессинг.